Аккаунты Совета Федерации в YouTube удалены – власти задумались о блокировке видеохостинга

Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, а вся содержавшаяся там информация – удалена без возможности восстановления. Об этом сообщила сегодня пресс-служба верхней палаты российского парламента.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», – приводит пресс-служба сообщение от Google.

Отмечается, что у каналов было более 200 тысяч подписчиков и аккаунты содержали 20 тысяч видео. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и «Вместе-РФ» активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», – добавили в пресс-службе.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил ТАСС, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», – сказал он, уточнив, что речь может идти о временной блокировке «в качестве последнего предупреждения».

Пушков считает, что «пора уже применять к YouTube самые жесткие меры». По его словам, все попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы ни к чему не приводят.

Он уточнил, что уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов заблокированы видеохостингом.

Сенатор также назвал YouTube идеологическим информационным проектом. «Они работают в основном для того, чтобы сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию, сделать российскую аудиторию зависимой от собственной платформы, поскольку у нее достаточно много пользователей. И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», – подчеркнул Пушков.

Москва, Андрей Дорофеев

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