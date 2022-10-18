Эстонский парламент объявил Россию «спонсором терроризма»

Эстонский парламент объявил Россию страной – «спонсором терроризма». Об этом говорится в принятой депутатами резолюции, осуждающей российскую политику на Украине. Документ поддержали 88 депутатов (всего в Госсобрании 101 парламентариев). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, передает РИА «Новости».

«Парламент объявляет <…> Российскую Федерацию государством – спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», – заявляется в резолюции.

В документе также указано, что Эстония приняла это решение, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.

В решении отмечается, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника – Белоруссии.

В августе аналогичное заявление принял парламент Латвии. В российском МИД назвали этот шаг очередным проявлением русофобии со стороны Риги.

Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны – спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтоном приведет к жестким ответным действиям.

Москва, Андрей Дорофеев

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