Товары почти на 3 млн рублей изъяли шереметьевские таможенники у пассажира из Турции

Пассажир, прилетевший в Шереметьево из Турции, пытался ввезти без декларирования товары на 2,9 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 35-летним гражданином Российской Федерации, прибывшего из Стамбула, дорогостоящих ювелирных изделий, предметов одежды и кожгалантереи. Мужчина пытался пересечь «зеленый» коридор и товары не декларировал. В ходе таможенного досмотра его багажа были обнаружены трое наручных часов Penari, три кольца и браслет Cartier, а также 32 предмета одежды, обуви и аксессуаров известных брендов», – говорится в сообщении ведомства.

Пассажир заявил таможенникам, что товары везет для себя и родственников, а общую сумму покупок не помнит. Таможенная экспертиза установила, что стоимость изделий составила около 2,9 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – почти 570 тыс рублей.

В пресс-службе добавили, что в действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Москва, Андрей Дорофеев

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