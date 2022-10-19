В России ужесточается миграционный контроль

В российское законодательство будут внесены изменения, ужесточающие миграционный контроль. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам заседания Совбеза с участием главы государства.

«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», – сказал секретарь Совбеза, слова которого цитирует ТАСС.

Патрушев также уточнил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений. «Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», – пояснил он.

«Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России», – сказал Патрушев.

Ранее сегодня в ходе заседания Совета безопасности президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание миграционной политике. «Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий», – поручил глава государства.

По его словам, необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики, которая должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.

Москва, Андрей Дорофеев

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