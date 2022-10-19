Бизнесмен Пригожин сообщил, где на территории России возводится «Линия Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин поделился деталями возведения так называемой «Линии Вагнера» – специальных фортификационных сооружений. Он отметил, что такие объекты уже выстроены на территории Луганской и Донецкой народных республик.

«На сегодняшний день «Линия Вагнера» активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности «ЧВК Вагнера», – сообщил предприниматель.

Пригожин также добавил, что подобные сооружения возводятся в Белгородской области. Туда уже отправился Герой России Андрей Богатов. Он помогает в том числе и с созданием народного ополчения. Там же работают инструкторы «ЧВК Вагнера» – они обучают бойцов, которые будут защищать границы области.

«Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне», – резюмировал Пригожин.

Напомним, 19 октября на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей было введено военное положение. В нескольких субъектах Российской Федерации ввели средний уровень реагирования. Среди них –Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Ростовская, Курская, Брянская и Воронежская области. Все регионы близки или граничат с Украиной.

Москва, Екатерина Попова

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