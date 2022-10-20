российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Синоптики прогнозируют Москве ночной снег

В ближайшие дни в московском регионе ожидается сохранение осенней погоды с колебанием температуры воздуха в небольших пределах, близких к норме, которая приближается к 4°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега или снега.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода. В ночное время вероятны осадки, а днем – местами небольшой дождь. При этом температура в темное время суток будет колебаться около 0°, в светлое – возможно потепление до 8-9°.

В начале новой недели сохранится такая же погода. При этом во вторник, 25 октября, прогнозируется небольшое похолодание: ночью до -3°, днем не выше 7° тепла.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,