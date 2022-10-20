Только Вагнер: легендарное подразделение продолжает создавать героев из бывших заключенных

Российские добровольцы из числа бывших заключенных продолжают получать награды за эффективную работу в составе «Оркестра». В Сети появилось фото бойца «ЧВК Вагнера», который был награжден медалью «За Отвагу». По имеющейся информации, мужчину зовут Роман Романов, ранее он отбывал наказание в исправительной колонии №7 Санкт-Петербурга.

«Вагнер – это лучший реабилитационный центр в России. Только «Вагнер» способен сделать настоящих героев из вчерашних заключенных», – сообщается в подписи к фото.

Действительно, уникальные условия службы в «ЧВК Вагнера» оказывают положительное влияние на добровольцев из числа заключенных. Ранее другой боец, Сергей Левшунов, был награжден Звездой Героя ЛНР за умелое командование вверенным подразделением и образцовое выполнение боевых задач. Известно, что ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы.

Судя по всему, жесткая дисциплина и справедливое отношение к таким бойцам в «ЧВК Вагнера» позволяет им проявить себя, искупить свои грехи и отдать долг Родине.

«Музыканты» позиционируют себя как уникальное добровольческое формирование, которое создавалось при беспрецедентных условиях. Бойцы «ЧВК Вагнера» прошли множество горячих точек в странах Африки и Ближнего Востока, выполняя самые разные боевые задачи. Благодаря этому были сформированы особая идеология и нерушимый устав «вагнеровцев».

Исключительные методы обучения боевому искусству, строгая дисциплина, а также стремление воспитать в новобранцах воинский дух и патриотизм, позволяют гарантировать пробуждение в них самых лучших человеческих качеств.

Сложно представить, что в каком-то другом подразделении бывшие преступники смогут проявить себя более эффективно.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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