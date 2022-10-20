Московский зоопарк вывез медведя из прифронтовой зоны Донбасса

Московский зоопарк помог эвакуировать бурого медведя из города Кременная (ЛНР), находящегося вблизи зоны боевых действий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба зоопарка.

«Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе – его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше – в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где для его содержания созданы все условия. Транспортировка животного проходила при содействии активистов Народного фронта», – говорится в сообщении.

Столичные специалисты передали активистам специальную клетку, а также ветеринарные препараты для того, чтобы положить медведя в сон. Необходимые процедуры на месте проводил ветеринарный врач Южного парка птиц «Малинки». На помощь пришел и зоопарк Ростова-на-Дону: он предоставил носилки для переноса животного в транспортную клетку.

«Сейчас медведь находится под наблюдением ветеринарных врачей Московского зоопарка. Ему 16 лет, он довольно упитанный, но есть большие проблемы с зубами. Прежде чем заняться их лечением, медведю необходимо дать некоторое время, чтобы он смог привыкнуть к новому месту обитания. Также мы проведем ему вакцинацию и сделаем все необходимые обследования. А пока Гром – как требует регламент – будет находиться на карантине», – добавили в зоопарке.

Москва, Андрей Дорофеев

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