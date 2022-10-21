Аферист продал московской пенсионерке флакон с «лекарством» за полмиллиона рублей

Столичная полиция задержала мужчину, который за полмиллиона рублей продал пожилой женщине флакон с неизвестным веществом, выдав его за лекарство. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по району Орехово-Борисово «Северное» обратилась 72-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился заведующим поликлиникой. Он сообщил, что у пенсионерки плохие результаты анализов и ей необходимо срочное лечение. Также мужчина пообещал, что лекарства ей привезёт курьер, которому нужно будет передать денежные средства. Введённая в заблуждение пенсионерка в назначенное время рядом с домом встретилась с доставщиком, отдала ему 500 тысяч рублей и получила взамен флакон с неизвестным веществом», – говорится в сообщении ведомства.

Спустя некоторое время у женщины появились сомнения в правильности своих действий, поэтому она обратилась в полицию.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Троицке задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Флакон с неизвестным веществом, который под видом лекарства продали пожилой женщине, направлен на экспертизу», – добавили в полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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