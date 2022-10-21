У пассажирки из Белграда изъяли в «Шереметьево» 60 тысяч евро

Россиянка, прилетевшая в Москву из Белграда, лишилась 60 тысяч евро, которые она пыталась пронести по «зеленому коридору». Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

По данным ведомства, была задержана 63-летняя гражданка РФ. «В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса женщина заявила, что имеет при себе наличные денежные средства в размере 70 тыс евро, однако к таможенному осмотру предъявила 70 600 евро. По окончании таможенного контроля пассажирке под расписку были возвращены 10 150 евро – сумма, приближенная к разрешенной для перемещения через таможенную границу ЕАЭС без обязательного письменного таможенного декларирования», – говорится в сообщении таможни.

В ведомстве уточнили, что общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 59 258 долларов США, что по курсу ЦБ России – 3 656 386 российских рублей.

В действиях пассажирки усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере), добавили в таможне.

Москва, Андрей Дорофеев

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