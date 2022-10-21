Необычный и современный: каким видят зрители новый фильм Евгения Пригожина «Лучшие в аду»

Сразу после выхода в Сети фильм петербургского предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду» приобрел невероятную популярность среди ценителей экшенов, не утратив ее и спустя две недели. С 5 октября боевик успели посмотреть свыше 102 миллионов человек. Создатели кинокартины обозначили жанр – военная драма, но в ней отсутствует привычный драматический сюжет, нет деления на добро и зло, плохих и хороших.

Фильм «Лучшие в аду» – новая работа кинокомпании Aurum Production, известной многим по таким картинам о русских героях, как «Солнцепёк», «Ржев», «Шугалей» и «Турист». По сути, новый фильм – это детальная и очень зрелищная реконструкция одного боя между «белыми» и «желтыми», различить которых можно по цвету повязок на рукавах. В «Лучших в аду» не увидишь женских ролей, да они и неуместны в таком напряженном фильме. Герои боевика – отважные бойцы, вооруженные и опасные. У каждого из них есть позывной, море оружия и задача, которую необходимо выполнить любой ценой. Одни должны штурмом взять девятиэтажку, другие – не допустить этого. Зрители называют фильм «Лучшие в аду» самым необычных боевиком последних лет, отмечая представленные там тактику боя, обилие машин и орудий.

«Формат съемки удивляет. Мы словно видим игру в WARFACE или Call of Duty. Нам ничего не рассказывают о жизнях военных, просто позывные и цель дойти до конца, любой ценой. На протяжении всего времени, военные чётко работали. И тут ты начинаешь понимать, что их работа совсем не «курорт». У настоящих военных аналитический склад ума. Они думают на 10 шагов вперёд, ведь этого зависит их жизнь. Даже доля секунду, имеет значение», – говорится в одном из комментариев.

«Военный боевик с обалденными сценами и игрой актеров… Концовка конечно захватила дух», – отмечает другой.

Высоко оценили «Лучших в аду» также политологи, журналисты и политики. Например, депутат Заксобрания Петербурга Константин Чебыкин отметил, что таких фильмов надо снимать как можно больше, ведь они пропагандируют патриотизм и любовь к Родине.

«Считаю, что в нынешнее время необходимо снимать больше патриотических фильмов, рассказывающих про защиту и любовь к родине. К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х мы это направление очень запустили. А это один из элементов воспитательной работы, в отношении граждан Российской Федерации. И наших детей, и взрослых в том числе», – сказал он.

О том, как этого удалось достичь и почему фильм получился именно таким, рассказал директор и исполнительный продюсер кинокартины Александр Колдаков:

«Замысел фильма появился у Евгения Викторовича Пригожина. Формат действительно очень необычный, правильный и своевременный – такого еще не было. Если и сравнивают с учебником по бою, то пусть он обучит кого-то и раскроет специфику ведения боя в разных условиях, использования различной артиллерии и контрбатарейной борьбы. Благодаря таким фильмам люди расширяют свои познания. В фильме показана определенная логика действий и объясняется, что и для чего делается. А вообще, в бою самая главная задача всегда – это сохранение живой силы. Для этого применяются различные виды вооружений, способы эффективного ведения боя – что с той стороны, что с другой».

Стоит отметить, что второй создатель фильма – Алексей Нагин – не дожил до выхода фильма. Он погиб 20 сентября, в день появления в Сети трейлера «Лучших в аду». В процессе создания сценария картины использовался его боевой опыт, поэтому кино получилось столь правдоподобным.

Москва, Екатерина Попова

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