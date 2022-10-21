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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 22 октября 2022, 00:06 мск

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Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня состоялись телефонные переговоры министров обороны РФ и США – генерала армии Сергея Шойгу и Ллойда Остина.

Как сообщила пресс-служба российского военного ведомства, обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

В последний раз Шойгу и Оснин проводили телефонные переговоры 13 мая. Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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