Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Сегодня состоялись телефонные переговоры министров обороны РФ и США – генерала армии Сергея Шойгу и Ллойда Остина.

Как сообщила пресс-служба российского военного ведомства, обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

В последний раз Шойгу и Оснин проводили телефонные переговоры 13 мая. Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Москва, Светлана Антонова

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