ЕС заявил о готовности продолжать введение антироссийских санкций

Евросоюз заявил о готовности продолжать введение санкций против России, но не назвал никаких новых ограничительных мер, следует из документа по итогам саммита ЕС.

«ЕС еще более усилил свои ограничительные меры против России и остается готовым продолжить это делать», – говорится в заявлении ЕС, в котором также подчеркивается важность обеспечения исполнения уже введенных антироссийских санкций, а также пресечения их обхода.

«ЕС призывает все страны присоединиться к европейским санкциям. Усилия в этом направлении следует активизировать», – подчеркивается в документе.

При этом ЕС планирует оказывать финансовую и военную поддержку киевскому режиму.

Москва, Андрей Дорофеев

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