Небольшие дожди ожидаются в московском регионе в выходные

Прохладно и дождливо будет в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

В субботу, 22 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, по области местами туман, гололедица, температура в Москве 2-4°, по области термометры покажут от 1° мороза до 4° тепла, ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 7-9°, по области 5-10°, ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 23 октября в регионе будет облачно. Ночью местами небольшой дождь, температура в Москве 3-5°, по области 0-5°. Днем ожидается небольшой, по области местами умеренный дождь, температура в Москве 7-9°, по области 4-9°. Ветер южный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»