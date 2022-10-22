Их можно назвать – враги-бюрократы. Пригожин рассказал о причинах приостановки строительства «Линии Вагнера» под Белгородом

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал строительство «Линии Вагнера» под Белгородом и временную приостановку работ по возведению сооружений из-за противодействия местных чиновников.

Бизнесмен подчеркнул, что Герой России Андрей Богатов за средства «ЧВК Вагнера» строит комплекс фортификационных сооружений на территории Белгородской области, частью которого является «Линия Вагнера», однако появились лица, которые пытаются противодействовать этому.

«К сожалению, общество разделилось на две части: тех, кто сознательно пытается беречь российский народ от возможных провокаций со стороны противника, и других, как правило, это представители власти и администраций государственных структур разных уровней, кто прямо противодействует интересам населения. Их можно назвать – враги-бюрократы. Из-за таких личностей, врагов-бюрократов, задуманное в феврале бесконечно меняет сценарий», – подчеркнул Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании Конкорд».

Ранее предприниматель рассказал, что Богатов занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области.

Москва, Екатерина Попова

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