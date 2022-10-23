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Воскресенье, 23 октября 2022, 15:37 мск

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Татарский заявил, что ЧВК «Вагнер» существует ради величия России

ЧВК «Вагнер», несмотря на название, не является частной военной компанией. Эта структура представляет собой частную армию, которая действует во благо Родины на деньги конкретного человека. Об этом у себя в Telegram-канале написал военный писатель, ополченец и блогер Владлен Татарский.

«Ее [ЧВК «Вагнер»] вообще трудно назвать бизнес-предприятием, поскольку они, как известно из определения, предоставляют свои услуги для извлечения прибыли», – написал он.

По словам эксперта, ни одна «традиционная» частная военная компания не вела наступательных действий и не имела того широчайшего спектра вооружений, который имеет «Вагнер». Это характерно для армии, заявил блогер.

«На функционирование ЧВК «Вагнер», очевидно, тратятся огромные средства одного конкретного человека. Сюда входят и зарплаты бойцов очень достойные, и снаряжение, и оружие, и боеприпасы, и выплаты раненым и погибшим – и это только то, что на поверхности. Скорее можно сказать, что «Вагнер» – меценатский проект, который является скорее «частной армией», нежели частной военной компанией», – продолжил Татарский.

За ЧВК «Вагнер» не стоят никакие политические амбиции и организация не креатура каких-либо спецслужб, написал эксперт у себя в Telegram-канале.

«Предполагаю, что невероятно убыточный, но очень важный для нашей страны, потому что его цель – не заработать денег, а наоборот, вкладывать их в величие России», – заявил он.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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