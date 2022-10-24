Дает возможность искупить вину на фронте: Рожин о визитах Пригожина в колонии

Оступившиеся в своей жизни люди получают возможность послужить своей стране и загладить вину. Так военный эксперт Борис Рожин прокомментировал набор добровольцев среди заключенных для участия в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, на территории исправительных учреждений выступает с речью перед осужденными.

«Тем, кто пройдет собеседование и после этого решит, что есть сомнения, не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, знает, что он хочет воевать, ему это нравится, ему это нужно, его форма позволяет», – говорит мужчина.

Комментируя данное видео, Борис Рожин отметил, что среди уже отправившихся на фронт есть отличившиеся бойцы, которые получили награды. Тем самым они отдают долг Родине.

«Пригожин общается с заключенными и разъясняет реалии службы в ЧВК «Вагнер», дающей возможность искупить вину на фронте. Некоторые из тех, кто уже пошел по этому пути, отличились на фронте, получив государственные награды за фронтовые подвиги. Были, конечно, и те, кто погиб в ходе боевых действий», – отметил эксперт.

В то же время никто не приукрашивает ситуацию, поскольку речь идет о войне. Людям дают шанс, которым они могут воспользоваться только по собственному желанию.

«Пригожин не уговаривает заключенных ехать, не обещают, что все будет легко и весело. Им дают шанс повоевать за страну, говорят, что такая возможность есть. Но тех, кто сомневается, никто не тащит насильно, наоборот, отдельно говорят, что отказаться не стыдно, это не трусость», – подытожил Рожин.

Москва, Екатерина Попова

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