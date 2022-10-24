«Подбираемся к вершине эскалации»: конфликт Россия – НАТО обостряет глобальные проблемы

Конфликт России и государств-участников НАТО приближается к вершине эскалации, после достижения которой возможно возобновление переговорного процесса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, «чем жестче ситуация, тем ближе эти самые договоры».

«На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации в противостоянии между Россией и странами-членами НАТО. Анализируя исторические события 20-го столетия, можно предположить, что уже на данном этапе необходимо готовить большую сделку. То есть – готовить то, что, возможно, будет состоять из десятка малых сделок, но которые в дальнейшем перейдут в большую сделку», – считает Мухин.

При этом эксперт обратил внимание на обострение целого ряда глобальных проблем нового поколения. «Эти проблемы, может, и не новые, но на данном этапе они стали абсолютно доминирующими. Это не только проблема глобального экономического кризиса, который несмотря на усилия со стороны ряда стран продолжает углубляться, расширяться и ввергать многие страны в пучину очень странных событий и способствующий выходу их из правового поля. С другой стороны, мы наблюдаем очевидные демографические проблемы. При 8-миллиардном населении 2 млрд населения на Земле живет фактически без прямого доступа к воде, пище и так далее. При этом 500 млн находятся в перемещенном состоянии – фактически вне правового поля. Подобного рода состояния для общественного организма абсолютно ненормально. Деформация прав человека – тоже назвал бы глобальным явлением. При этом обращу внимание, что россияне, русские по этническому принципу сейчас являются основными объектами нарушения этих прав. Эти права нарушаются в глобальном плане, не разово, не случайно, а системно», – констатировал Мухин.

«Еще одной проблемой назвал бы исчерпание природных ресурсов, доступных человеку, что приводит к ресурсному голоду, который уже определяет очень серьезные линии поведения западных стран и других стран, которые намерены в дальнейшем развиваться в экономическом смысле, приводя систему в состояние крайне нездорового, лихорадочного возбуждения, последствия чего мы, собственно говоря, и видим», – пояснил он.

Как считает Мухин, чтобы избежать усугубления всех этих проблем, необходимо начать консультации на самом высоком уровне, пока переговорный механизм не сломан окончательно. «Необходимо создать на уровне Россия – НАТО диалоговую группу, которая будет способствовать разрешению множества мелких конфликтных ситуаций, которые при их не разрешении очень легко перерастают на фоне тех глобальных проблем в неразрешимые противоречия, которые как раз ведут к хаотизации конфликта, что, на мой взгляд, может привести к глобальным последствиям, к целой цепи конфликтов, которые могут носить неядерный характер, но которые приведут к необратимым последствиям во всей глобальной геополитической системе. То есть, механизм не только по предупреждению, но и разрешению конфликтов будет безвозвратно сломан», – подчеркнул Мухин, отметив, что в таких условиях нужно быть готовыми к затяжному конфликту.

Говоря о предстоящих выборах в Конгресс США, эксперт обратил внимание, что при любом их результате в американской внешней политике не следует ждать кардинальных изменений. «Те симптомы, которые мы сейчас видели, очень тревожны для Украины, как кажется на первый взгляд. Но, думаю, там (в США) все выправится, потому что – речь-то идет о перераспределении финансовых потоков. Через некоторое время будет понятно, что денежки потекут не только в карманы аффилированных демократами компаний, а денежки потекут и в карманы, аффилированные с республиканцами. Вот что можно ожидать от результатов выборов в Конгресс США», – пояснил Мухин.

По его оценке, тревожная симптоматика связана с ситуацией в Европе. «Демократы (США) в силу того, что размахивали шашкой, порубили значительное количество связей, которые были между Европой и США. И те политики, на которых США ставили в Европе, и которые являются проводниками их интересов, так называемые атлантисты, попали в очень глупое положение. Обещали, что Америка придет на помощь, а Америка не приходит на помощь раз за разом. И это очень депрессивно влияет на европейский бизнес, который частично релоцируется в США, но там свой бизнес. Там их (европейцев) никто не ждет, и они на правах изгоев там будут. И, скорее всего, американцы будут отжимать, извините за лексику, те активы, которые им покажутся интересными. То есть, Европа по сути пережила в какой-то степени настоящий «евромайдан». Майданизация Европы, ее политики – это медицинский факт. И теперь Европа будет платить по политическим счетам», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

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