Подмосковные врачи удалили из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов

Врачи Одинцовской больницы достали из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, инородные тела перекрыли носовые проходы, и ребенок дышал ртом.

«Инородные тела были извлечены при помощи специальных зажимов. Ребёнок стал свободно дышать носом. Извлечение мелких предметов из носа и ушей детей стало привычным делом», – рассказал заведующий оториноларингологического отделения Одинцовской областной больницы Михаил Коровин.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа своего ребенка – так можно протолкнуть их еще дальше и усугубить ситуацию.

Москва, Андрей Дорофеев

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