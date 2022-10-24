Подмосковные врачи удалили из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов

Врачи Одинцовской больницы достали из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, инородные тела перекрыли носовые проходы, и ребенок дышал ртом.
«Инородные тела были извлечены при помощи специальных зажимов. Ребёнок стал свободно дышать носом. Извлечение мелких предметов из носа и ушей детей стало привычным делом», – рассказал заведующий оториноларингологического отделения Одинцовской областной больницы Михаил Коровин.
На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа своего ребенка – так можно протолкнуть их еще дальше и усугубить ситуацию.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube