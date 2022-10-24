российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 октября 2022, 17:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Подмосковные врачи удалили из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов

Врачи Одинцовской больницы достали из носа пятилетней девочки ядра лесных орехов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, инородные тела перекрыли носовые проходы, и ребенок дышал ртом.

«Инородные тела были извлечены при помощи специальных зажимов. Ребёнок стал свободно дышать носом. Извлечение мелких предметов из носа и ушей детей стало привычным делом», – рассказал заведующий оториноларингологического отделения Одинцовской областной больницы Михаил Коровин.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа своего ребенка – так можно протолкнуть их еще дальше и усугубить ситуацию.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия,