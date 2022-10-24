Блины с икрой, красавицы с пирогами, медведь на кухне и другие особенности Международного дня повара в российской армии

На прошлой неделе вся планета отмечала профессиональный праздник поваров. Поваров комбинатов питания, которые кормят военнослужащих Российской армии, профессиональный праздник застал на рабочем месте. В этот день они не только получили заслуженные награды, но и устроили роскошный пир для всех военнослужащих.

Солдаты сегодня избавлены от необходимости готовить себе во время службы. Эту обязанность выполняют привлеченные специалисты – повара и технологи комбинатов питания, которые к своим обязанностям относятся с огоньком, и возможности внести разнообразие в свою работу не упускают. Так что бойцов в День повара ждали и красивые костюмы, и румяные калачи.

В столовой Артема на обед даже медведя заказали. Но солдаты не испугались дикого зверя на цепи, который раздавал всем входящим в столовую леденцы в компании с сотрудницей комбината.

Яркая праздничная программа была подготовлена не только для призывников, но и для курсантов. В военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» сотрудники комбината встали к раздаточному столу в роскошных сарафанах и кокошниках – поварской праздник здесь объединили с Днем русской кухни.

Будущие лётчики радовались не только костюмам, но и блюдам, которые им приготовили.

В зависимости от региона и воинской части праздничное меню имело свои особенности. Например, в Северодвинске моряки вместо русских яств угощались армянскими блюдами.

В Ростове-на-Дону к затейливым блюдам повара приготовили и настоящий музейный уголок, где чего только не было.

А уж какие у местных кулинаров получились караваи!

Чтобы солдаты не заскучали во время обеда, артисты и песни им исполнили, и пляски показали.

Но и забывать в Международный день повара про главных виновников торжества никак нельзя. Сотрудников комбинатов питания наградили грамотами за отличную работу, которую всегда так высоко ценят посетители столовых.

Ну, а как их не наградить, когда они даже в свой собственный праздник такую красоту на столах устроили?

К тому же всё это не только красиво, но и вкусно! Даже от надписей слюнки текут.

Так что праздничные обеды солдаты забудут не скоро. Как и тех, кто их готовил.

Москва, Светлана Антонова. Автор фото Антон Володин, пресс-службы комбинатов питания

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