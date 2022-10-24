Россия как катализатор многополярности становится «точкой сборки» незападного мира

Россия становится «точкой сборки» нового формата сотрудничества незападных стран в условиях глобального противостояния с Западом. Как считает главный научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский, становление многополярного мироустройства будет происходить через вооруженные конфликты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Происходит становление многополярности. Мы раньше думали, что это будет происходить эволюционно – постепенно прозападная модель глобального правления будет эволюционировать в сторону большей многополярности, большей представленности странами развивающегося мира и так далее. Но сейчас мы видим, что, скорее всего, формирование нового мирового порядка будет происходить, скажем так, через вооруженные конфликты», – отметил Петровский.

Эксперт обратил внимание, что ситуация вокруг Украины стала «мощнейшим катализатором формирования нового мирового порядка». «Россия оказалась объектом совершенно диких, беспрецедентных санкций. Россия демонстрирует всему миру, что может быть в принципе при существовании такой вот однополярной системы. Все изъяны вылезли наружу, все пороки этой системы. Возможность навязывания односторонних санкций, которые повлекли за собой и мировой энергетический кризис, и кризис глобальной продовольственной безопасности, и нарушение цепочек поставок, и многое другое. Хотели наказать России, а наказали мировую экономику, по сути дела. Все это видят», – констатировал он.

«Сейчас все прекрасно понимают, что Китай может стать следующим (объектом атаки со стороны Запада). Если обострится ситуация вокруг Тайваня, а нынешняя американская администрация делает все для того, чтобы это произошло. Как Россию провоцировали на события, связанные с Украиной, точно так же сейчас Китай провоцируют на какие-то более решительные действия в отношении Тайваня. В этом схожесть. Это все прекрасно понимают. Поэтому такие страны, как Россия, Китай, Индия, другие незападные, в принципе то, что их объединяет, мне кажется, они сейчас все размышляют о необходимости новых правил миропорядка», – пояснил эксперт.

Петровский также отметил, что сейчас в рамках ШОС и БРИКС активно обсуждают новый миропорядок, в котором нельзя нарушать чужие «красные линии» и строить «свою безопасность за счет безопасности других». Причем эксперт обратил особое внимание на роль России в этом процессе – как «точку сборки» в межцивилизационном диалоге.

«Саудовская Аравия изъявила желание присоединиться к формату БРИКС. Думаю, это может достаточно скоро произойти, даже на следующем саммите в ЮАР. Тогда этот формат будет представлен всеми ключевыми мировыми цивилизациями. То есть, ислам еще придет. Это очень важно. Возьмем ШОС. Туда вступает Иран. Даже Турция изъявила желание присоединиться. Чтобы вступить в ШОС и БРИКС, уже выстраивается очередь из самых разных незападных стран, которые представляют различные мировые цивилизации. И в этом смысле как раз Россия, которая в этих форматах активно участвует, может стать евразийской точкой сборки для формирования этих новых форматов взаимодействия и сотрудничества», – пояснил он.

«Будущее за новым мировым порядком. Но это будет долгий и конфликтный процесс, который будет сопровождаться обострениями. Но при этом центральная роль ООН сохранится, но реформа займет достаточное количество времени и будет тоже сопровождаться какими-то конфликтными ситуациями. Еще в начале 1960-х годов было сказано – ООН успела стать незаменимой до того, как она стала эффективной. Вот в таком мире мы пока живем», – заключил Петровский.

Москва, Мария Соколова

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