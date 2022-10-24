Исполнители сервиса ЯRUS.Музыка поучаствовали в проекте «Сказочный челлендж»

Популярные исполнители социальной сети ЯRUS записали сказки собственного сочинения для уникального проекта «Сказочный челлендж». Произведения можно послушать в специальной подборке музыкального сервиса «Для детей».

Начинание основателя и директора приложения ЯRUS Дмитрия Илюхина продолжает развиваться. Сначала его инициативу подхватили активные блогеры, а затем присоединились публичные люди. Аудиосказки выложили режиссер, сценарист и продюсер семейной комедии «Папы против мам» Алексей Петрухин, лауреат ТЭФИ, режиссер документального фильма «Золотая баба» Ринат Халилуллин, заместитель министра внутренней политики Калужской области Илья Зенов.

Настал черед присоединиться к проекту популярным музыкантам сервиса ЯRUS.Музыка. Оказалось, что среди них есть сочинители сказок и детских рассказов. Пользователи социальной сети станут первыми слушателями собственных произведений в исполнении певицы, композитора и поэта Оксаны Тимофеенко. Ее сказки в стихах близки по стилистике к творениям Александра Пушкина. Принятие участие в проекте ее побудило желание проявить себя в качестве блогера и автора.

«Я рассказываю свою сказку для детей и взрослых про любовь, отвагу и доброту. Главное, чтобы она ожила в фантазиях слушателей, как кадры из кинофильма. Считаю, что каждая сказка должна нести свой поучительный смысл. Очень надеюсь, что моя история тоже научит чему-то правильному и доброму!» – рассказала Оксана Тимофеенко.

Одна из самых популярных исполнительниц сервиса ЯRUS.Музыка Елена Садовская еще и профессиональный писатель. Давно пишет прозу и детские произведения. Недавно она выпустила сборник сказок и решила выложить одну из них в рамках сказочного марафона.

«Так совпало, что, когда я заканчивала работу над сборником, увидела в ЯRUS информацию про челлендж. Мне захотелось поучаствовать, ведь я давно мечтала озвучивать литературные произведения. И вот представилась замечательная возможность прочитать свои детские произведения на такую широкую аудиторию», – говорит Елена Садовская, автор-исполнитель в жанре неофолк, член Российского союза писателей.

Внести свою лепту в добрую инициативу команды ЯRUS и записать свою любимую сказку любого жанра может каждый пользователь социальной сети. Редакторы приложения бережно собирают все произведения в подборку «Для детей», где уже хранится несколько десятков сказок, басен и детских рассказов в исполнении детей и взрослых.

Москва, Екатерина Попова

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