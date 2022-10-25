Москвич разводил в подъезде крыс

Житель одной из многоэтажек, расположенной на Солнцевском проспекте Москвы, устроил в подъезде миниферму для разведения грызунов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной Государственной жилищной инспекции.

«В Мосжилинспекцию поступило коллективное обращение по вопросу захвата места общего пользования и антисанитарии в подъезде. Москвичей возмутил поступок предприимчивого соседа, устроившего на восьмом этаже зооуголок», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина занялся разведением грызунов на продажу, разместив десяток клеток с морскими свинками и крысами в пространстве у мусоропровода. При этом управляющая организация не замечала нарушений, а жалобы жителей подъезда игнорировала.

После вмешательства Мосжилинспекции коммунальщики провели с владельцем животных разъяснительную беседу, помогли перенести клетки с питомцами в квартиру и выполнили влажную уборку в помещении общего пользования.

Москва, Андрей Дорофеев

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