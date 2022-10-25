Российская экономика оказалась в «ловушке» Минфина

Россия оказалась в ловушке политики министерства финансов РФ по искусственному ослаблению рубля с помощью бюджетного правила, что может привести к повышению потребительских цен по ранее отработанной схеме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, по итогам этого года инфляция не превысит официально прогнозируемого уровня и составит порядка 12%. «По итогам года инфляция будет у нас официально представлена ниже 15%, может 12-12,5%. Потребительские цены выросли, конечно, как минимум, на четверть. Единственное, что можно считать успокаивающим фактором, это то, что мировая торговля находится в угнетенном состоянии, прекратился рост цен на многие товары, на продовольственные, в частности. То есть, цены упали», – отметил Колташов.

Эксперт обратил внимание на курс рубля, который в нынешних условиях «может защитить от новых сильных всплесков инфляции». «Мы можем оказаться в 2023 году в ситуации очень и очень умеренной инфляции, очень маленького изменения цен. Это может быть даже неожиданным, потому что в прежние периоды, начиная с 2008 года, часты были случаи, когда мировые цены падают, например, на нефть, и это приводит к росту цен в России. По поводу этого даже шутили, что бензин дорожает, потому что цены на нефть повышаются, и бензин дорожает, потому что цены на нефть падают. То же самое происходит и с хлебом, и с обувью, и со всем», – пояснил он.

«Мы можем из этой ловушки выйти. Но это во многом будет зависеть от того, как поведет себя Минфин. Вот это его стремление иметь некое новое бюджетное правило еще пока не очень понятное – как оно будет функционировать. И если они будут искусственно ослаблять рубль в ответ на изменение мировых цен, то инфляция может и взлетать по старой схеме», – заключил Колташов.

На прошлой неделе Госдума поддержала в первом чтении обновленное бюджетное правило. В частности, предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%. При этом, в умеренно консервативных оценках обменный курс рубля планирует в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Москва, Мария Соколова

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