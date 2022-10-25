Состоялся первый полет модернизированного Су-57

ОКБ Сухого в составе ПАО «ОАК» (входит в госкорпорацию «Ростех») ведет работу по совершенствованию самолета пятого поколения Су-57. Об этом сообщается на сайте «Объединенной авиастроительной корпорации».

«21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», – говорится в сообщении.

В «ОАК» уточнили, что на самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа.

Москва, Андрей Дорофеев

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