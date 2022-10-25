Подмосковные врачи спасли пациентке руку, попавшую в электромясорубку

Врачи в подмосковной Кашире спасли 26-летней пациентке руку, раздробленную электромясорубкой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, пациентка поступила в хирургическое отделение больницы в шоковом состоянии. Бригада травматологов и анестезиологов собирала кисть в ходе почти трехчасовой операции.

«Девушка поступила с размозжением мягких тканей кисти руки и фаланг пальцев. В результате операции выполнена фиксация переломов фаланг пальцев с помощью специального аппарата и проведена хирургическая обработка ран», – рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

В настоящее время пациентка продолжает лечение в травматологическом отделении. Кисть левой руки удалось сохранить. В будущем пациентке предстоит реабилитация.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»