Песня рэпера Oxxxymiron* признана экстремистской

Замоскворецкий суд столицы признал экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron – Мирона Федорова, который внесен в список иностранных агентов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Замоскворецкий районный суд в полном объеме удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о признании текста одной из песен исполнителя экстремистским материалом и размещенных в сети интернет видеороликов, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в тексте одного из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия.

Имя исполнителя в сообщении не уточняется, однако на портале московских судов общей юрисдикции указано, что сегодня рассматривался иск исполняющего обязанности прокурора столицы Сергея Савенкова к Мирону Федорову, который выступает под псевдонимом Oxxxymiron (* – признан иностранным агентом).

Москва, Андрей Дорофеев

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