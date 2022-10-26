Подмосковные реаниматологи получили доступ к консультациям в центре «второго мнения»

Анестезиологии-реаниматологии Подмосковья теперь могут получить «второе мнение» специалистов в круглосуточном дистанционном консультативном центре. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Работа такого центра – еще один шаг развития телемедицины в регионе. Теперь каждый врач-реаниматолог Подмосковья в случае необходимости может обратиться в центр и получить «второе мнение». 23 специалиста готовы оказать консультацию в формате 24х7», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Центр действует в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского. Консультации проводятся в формате «врач – врач» для медицинских специалистов региона.

Ранее центр работал только для консультаций пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения реанимации.

Москва, Андрей Дорофеев

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