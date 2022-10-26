Драгметаллы на 17,5 млн рублей таможенники нашли в портативной технике вылетавшего в Турцию пассажира

Пассажир, вылетавший из Москвы в Турцию, пытался контрабандой вывезти драгоценные металлы, спрятанные в различных электронных устройствах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Драгметаллы на 17,5 млн рублей нашли таможенники в портативной технике авиапассажира. Ее пытался через «Домодедово» вывезти мужчина, вылетавший в Турцию. В блоке питания для компьютера инспекторы обнаружили 4,5 кг сплава золота и палладия. Также драгметаллы были спрятаны и в аккумуляторах, адаптерах, музыкальной колонке и планшете», – говорится в сообщении ведомства.

Расследование привело таможенников в Смоленскую область. На территории одного из производственных зданий они нашли кустарную аффинажную лабораторию. С ее помощью преступники очищали от примесей металлы, извлеченные из микросхем, конденсаторов, транзисторов. Затем их незаконно вывозили за рубеж.

По месту жительства членов ОПГ в Москве и Московской области нашли слитки, три единицы огнестрельного оружия без документов и патроны, а также 70 тысяч долларов наличными. Предметы изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Правонарушители заключены под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»