Врачи спасли мужчину, который из-за синдрома Гийена-Барре не мог двигаться и дышать

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского спасли мужчину с обширным поражением нервных клеток, из-за которого он потерял способность самостоятельно двигаться и дышать. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В лечебное учреждение 28-летний мужчина поступил в критическом состоянии. При обследовании врачи установили диагноз – синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунное заболевание, при котором поражаются здоровые нервные клетки. Сначала появляются вялость и ощущение покалывания в конечностях тела, но постепенно больного полностью парализует. Спровоцировать болезнь может любая инфекция.

Как выяснилось, ранее пациент отдыхал на природе, где отравился грибами. Также незадолго до этого он переболел коронавирусной инфекцией. Всё это стало причиной развития заболевания, отметили в минздраве.

«Чтобы спасти пациента, было принято решение начать сеансы плазмофереза – процедуры забора крови, её очистки и возвращения обратно в организм больного. Всего было проведено таких 5 сеансов, после чего мужчина смог начать самостоятельно дышать без ИВЛ, появились небольшие движения в конечностях – рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин.

Из реанимации пациента перевели в стационарное отделение, где врачи продолжили терапию. Лечение в условиях стационара состояло из медикаментозной терапии и лечебной гимнастики. Благодаря комплексному подходу, уже на вторые сутки после перевода из реанимации пациент смог самостоятельно передвигаться по палате. Далее предстоял курс реабилитации, который молодому человеку провели в отделении Петрово-Дальнее Красногорской больницы.

«Когда пациент к нам поступил, он уже мог самостоятельно дышать и есть, но не был способен передвигаться. Мы разработали специальный реабилитационный курс. Он состоял из занятий на роботизированных аппаратах, механизированной терапии, массажа и гимнастики. И на 9-10 день у пациента улучшилась координация, мужчина стал более мобильным, сбалансированным в своих движениях», – пояснила заведующая реабилитационным отделением Петрово-Дальнее Дина Дауылбаева.

В настоящий момент молодой человек выписан из реабилитационного отделения на амбулаторное лечение. Специалистам удалось восстановить ему двигательные функции и вернуть к привычной жизни.

Москва, Андрей Дорофеев

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