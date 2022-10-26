Шесть причин посетить Ржев. Путешествие по местам воинской славы из фильма Пригожина «Ржев»

Ржев – город воинской славы и третий по численности населенный пункт Тверской области. Путешествие сюда будет полезно любителям истории из-за множества памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Поездка будет полезна и школьникам, поскольку один день, проведенный в Ржеве, может заменить им несколько уроков истории. Здесь ребята наглядно узнают, почему для страны была важна победа в Ржевской битве.

Мемориальный комплекс «Парк мира»

Знакомство с городом лучше начать с въезда в него, где гостей встречает мемориальный комплекс «Парк мира и примирения», который можно назвать интернациональным. Он представляет собой два мемориальных кладбища: на одном покоятся советские солдаты, на другом – немецкие. Здесь же находится мемориал памяти воинов-казахов, монументы, поставленные в память о евреях-узниках и венгерских военнопленных, а также памятный знак в честь без вести пропавших бойцов. Всего там захоронено более 14 тысяч солдат.

Ржевский мемориал Советскому солдату

Также на подъездах ко Ржеву можно увидеть знаменитый Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый в 2020 году и ставший одной из главных достопримечательностей города. Это один из самых больших мемориальных комплексов в стране, возведенный на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Он был создан по инициативе ветеранов, которые воевали здесь и смогли нанести существенный ущерб гитлеровской группе армий «Центр». Сегодня этот мемориал ежегодно посещают миллионы туристов.

Источник: Яндекс Путешествия

Кстати, музейный павильон у Ржевского мемориала 30 октября смогут бесплатно посетить многодетные семьи, школьники и студенты. Там с помощью сенсорных панелей и экранов гости посмотрят документальные фотографии, почитают фронтовые письма и документы, увидят выставку коллекции медалей боевого летчика, участника Ржевской битвы Алексея Рапоты.

Музей «Ставка Сталина»

Бесплатным в этот день для них сделают и вход в музей «Ставка Сталина». Это небольшой дом в селе Хорошево, в котором останавливался Иосиф Сталин. Музей считается единственным документально подтвержденным местом, связанным с выездом верховного главнокомандующего на фронт. Сейчас там размещается постоянная экспозиция, на которой представлены военные документы, фотоматериалы и личные вещи солдат и офицеров.

Источник: Яндекс Путешествия

Музей военной истории

В самом Ржеве все основные достопримечательности сосредоточены прямо в центре города. В первую очередь там стоит посмотреть Музей военной истории, где можно взять аудиогид или записаться на экскурсию. Ощутить атмосферу войны и оценить подвиг простого воина помогут экспозиции, включающие образцы оружия, стенды с солдатской формой, документы и личные вещи бойцов, а также карты боевых действий. Все это поможет проследить этапы тяжелых боев за Ржев.

Аллея Героев Советского Союза и Обелиск освободителям Ржева

На противоположном берегу Волги туристы смогут пройтись по Аллее Героев Советского Союза и увидеть Обелиск освободителям Ржева. На мемориальных гранитных плитах аллеи перечислены все Герои СССР, участвовавшие в Ржевской битве от маршала Александра Покрышкина до рядовых бойцов.

У подножия обелиска освободителям Ржева находится могила неизвестного солдата, над которой горит Вечный огонь. А рядом, на мосту к кургану Славы, высечено стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…». Кстати, отсюда еще и открывается красивый вид на изгиб Волги и весь город.

Источник: Top7Travel.ru

Отметим, до недавнего времени о Ржевской битве можно было узнать из стихов, прозы и документальных фильмах. В советское время историки о ней особо не распространялись, считая частью других военных операций. Однако со временем отношение к битве изменилось: были открыты архивы, и о ней стали говорить, как об обеспечившей перевес сил Красной армии. Это нашло отражение и в кинематографе. В декабре 2019 года был снят фильм «Ржев», который увековечил память бойцов, показав день из жизни роты и одно из многочисленных сражений Ржевской битвы. Снять ленту помог бизнесмен Евгений Пригожин. Его дед Евгений Ильич воевал под Ржевом и стал героем повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», по которой снимали фильм.

Сегодня фильм легко найти в онлайн-кинотеатрах, он сможет стать достойным завершением знакомства со Ржевом. Кинолента наглядно объяснит зрителю, почему о Ржевской битве помнят до сих пор и почему бойцам, в ней участвовавшим, воздвигли столько монументов.

Москва, Екатерина Попова

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