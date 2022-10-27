Руководители банка «Екатерининский» обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей

Группа руководителей ПАО «Агро-промышленный Банк Екатерининский» предстанет перед судом по обвинению в хищении 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следствия, председатель совета директоров (он же – президент и совладелец банка) создал организованную группу с целью хищения денежных средств кредитно-финансового учреждения и его клиентов. В нее вошли работники, выполнявшие административно-управленческие и финансово-распорядительные функции. В последующем состав неоднократно пополнялся новыми участниками, назначавшимися на руководящие должности. В 2009 году организованная группа была сформирована в окончательном составе и функционировала до марта 2016 года», – рассказала Волк.

По данным следствия, соучастники контролировали работу всех структурных подразделений банка: финансово-аналитического, юридического и других отделов, занимающихся информационно-программным обеспечением, а также управлений активно-пассивных (кредитных) операций, безопасности, операционного и кассового обслуживания клиентов. Это позволяло отслеживать все легальные финансовые поступления и использовать их в интересах группировки. Участники группы похищали деньги физлиц, заключая фиктивные договоры вкладов, которые не вносились в кассу банка и не отражались на его балансе.

В ходе расследования сначала были установлены четверо участников группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и направлены в суд в ноябре 2018 года. Приговорами Замоскворецкого районного суда Москвы они были осуждены на сроки заключения от 3 до 7 лет.

«В дальнейшем были выявлены признаки преднамеренного банкротства или присвоения денежных средств банка и установлены новые соучастники противоправной деятельности. Злоумышленники создали несколько фиктивных коммерческих организаций. Зарегистрировав такие организации надлежащим образом в контролирующих и надзирающих органах, сообщники, занимая руководящие должности в ПАО «Агро-промышленный Банк Екатерининский», используя служебное положение, выдавали подконтрольным фирмам банковские кредиты по фиктивным документам. Поступившими на расчетные счета таких организаций денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению», – добавила спикер МВД.

Кроме того, участники организованной группы подделывали документы, свидетельствующие о реальной хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, которые на самом деле ее не осуществляли. Для создания видимости погашения ранее возникших кредитных обязательств подконтрольных фирм они использовали перекредитацию за счет выдачи новых кредитов, значительную часть которых также в последующем похищали.

Руководителю и шестерым участникам организованной группы предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ. Уголовное дело в отношении четверых фигурантов направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В связи с тем, что руководитель и двое его сообщников скрылись, обвинения им предъявлены заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск.

Москва, Андрей Дорофеев

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