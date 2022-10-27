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Четверг, 27 октября 2022, 15:50 мск

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День ветеранов боевых действий стал памятной датой в Подмосковье

Московская областная дума приняла закон, устанавливающий в Подмосковье новую памятную дату – День ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Памятная дата призвана увековечить память всех, кто воевал за нашу страну, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Закрепление этой даты в законодательстве Московской области подчеркнёт важность ветеранского движения и будет способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания наших граждан», – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Праздник уже отмечается в некоторых регионах неофициально. В отдельных субъектах соответствующая дата закреплена законодательно – в Республике Коми, Пензенской области, Ненецком автономном округе и Севастополе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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