«Пелена упала с глаз»: почему «Лучшие в аду» Евгения Пригожина сегодня актуальны как никогда?

Самым популярным фильмом октября в России стал проект от создателей «Солнцепёка» Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду». Уже сейчас на его счету более ста миллионов просмотров в Сети, а выход в онлайн-кинотеатрах только увеличит число тех, кто посмотрит этот фильм. Исполнитель роли Ранга Георгий Маришин рассказал, почему согласился бегать по минам и стрелять из пулемёта вопреки сорванной спине.

«Лучшие в аду» представляют собой историю всего одного боя, который устраивают две группы воинов с белыми и жёлтыми повязками. Одни хотят захватить дом, другие всячески этому противостоят. Пойди останови отряд штурмовиков, когда их поддерживают танки и БТРы! Оказалось, это не проблема, когда за твоей спиной миномётная батарея и артиллерийский расчёт. Так что на линии противостояния становится так жарко, что не расплавиться получается только у людей. Как на экране, так и в жизни. Исполнитель роли пулемётчика с позывным Ранг Георгий Маришин рассказывает, как попал в этот жёсткий замес:

«Предложили в компании «Триикс медиа» поучаствовать, я с удовольствием согласился. Заранее меня предупредили, что это связано с большими рисками, объяснили, что и как. Я заинтересовался. Мы ведь ехали на передовую. По сути мы снимали под бомбёжками, жили под бомбёжками, под ногами валялись мины. Так что на тот момент опасность была даже не для здоровья, а для жизни. Прямая опасность».

Витающая в воздухе опасность помогла актерам лучше вжиться в роли и подействовала на весь процесс съемок. В итоге получилась экшен-картина, которая в своей правдоподобности превосходит новостные сюжеты. Всё это неудивительно. Постановщики трюков и специалисты с богатым боевым прошлым так натаскали актёров, что у зрителя попросту не возникает мысли о том, что происходящее на экране придумали сценаристы и режиссер. Такого уровня реалистичности удалось достичь за счёт максимальной вовлечённости всей съёмочной бригады. На площадке даже порой стреляли боевыми патронами.

Георгию Маришину сниматься было легче, чем остальным из-за его спортивного прошлого – у него звания мастера спорта по рукопашному бою и кандидата в мастера по лёгкой атлетике. Драться, правда, не пришлось, зато бегать – даже больше, чем хотелось бы. Да ещё в полной боевой экипировке и с настоящим пулемётом в руках. В результате он сорвал спину, и оставшиеся съёмки работал исключительно под обезболивающими уколами. Но созданная в таких условиях атмосфера была бесценна, и актёр ни о чём не жалеет. Не жалеют и зрители, которые уже успели посмотреть «Лучших в аду».

Сыгравший Ранга актер уверен, что фильмов на такую тематику сегодня в России попросту нет, поэтому его смотрят все: и домохозяйки, и спортсмены, и пенсионеры, что уж говорить про патриотически настроенных россиян.

– Некоторые ребята из съёмочной бригады сейчас мобилизованы, и готовятся защищать Родину, – отметил Георгий Маришин. – Мы за них переживаем и желаем, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, с победой. Я сам боевой офицер, с моего выпуска все посмотрели эту картину. Не потому что я там снимаюсь, а потому что тема актуальная. И спасибо Евгению Пригожину, спасибо продюсерам, что они эту тему подняли. Очень к месту. Год назад люди в России жили в другой парадигме. Хотя страшная трагедия Донбасса уже много лет существовала и тогда, всё равно наша страна жила другими интересами. Нас интересовали олигархи, модные ребята, «моргенштерны»* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов) и так далее. Сейчас это настолько всё отпало, как будто пелена спала. И люди сейчас не эту чушь обсуждают, а то, как будем жить дальше, что надо Родину идти защищать. Поэтому и фильм актуальный.

В настоящее время фильм «Лучшие в аду» уже можно найти в отличном качестве в следующих онлайн-кинотеатрах:

«Кино1Тв» смотреть здесь >>>

«Мегафон-ТВ» смотреть здесь >>>

«Билайн-ТВ» смотреть здесь >>>

«Мовикс» смотреть здесь >>>

Фильм также представлен в aikino, а с 3 ноября появится и в iTunes.

Москва, Екатерина Попова

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