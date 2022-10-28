В Минводах прощаются с героем СВО из «ЧВК Вагнера» Александром Мартинкяном

В Минеральных водах проходит церемония прощания с добровольцем Александром Мартинкяном, присоединившимся к спецоперации на Украине в составе «ЧВК Вагнера».

Мартинкян скончался в результате тяжелых ранений, полученных в боях с подразделениями украинских нацистов в Донбассе. Прощальная церемония стартовала в 10:00, на нее прибыли боевые товарищи и сослуживцы героя.

Фото Никиты Семенова

Известно, что до участия в спецоперации Мартинкян служил в нескольких горячих точках, на его счету порядка 10 медалей и орденов. За героизм, проявленный в ходе операции по освобождению территорий Донбасса, боец «ЧВК Вагнера» удостоен ордена Мужества посмертно. Кроме того, ему присвоили звезду Героя Луганской Народной Республики.

Ранее высшие награды были присвоены другом бойцу «ЧВК Вагнера» – Алексею Нагину (позывной Терек). Он посмертно награжден званиями Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР.

Минеральные Воды, Екатерина Попова

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