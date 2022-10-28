Гражданин Узбекистана украл дорогой телефон при досмотре пассажиров в «Домодедово»

Правоохранители задержали в аэропорту «Домодедово» гражданина Узбекистана, который украл дорогой телефон при досмотре пассажиров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило заявление от гражданина о том, что во время прохождения досмотрового контроля у него пропал мобильный телефон. Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения аэровокзального комплекса и восстановили картину произошедшего. Оказалось, когда заявитель проходил рамки интроскопа, его телефон упал между роликов ленты. Один из пассажиров воспользовался тем, что данный факт остался незамеченным законным владельцем смартфона, достал мобильник и убрал себе в карман», – говорится в сообщении ведомства.

Источник: mvdmedia.ru

Правоохранители по камерам отследили маршрут передвижения подозреваемого и задержали его при прохождении пограничного контроля. Проживающий в Тульской области 28-летний гражданин Узбекистана сообщил полицейским, что украденный телефон убрал в свой чемодан и сдал в багаж. Похищенное изъяли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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