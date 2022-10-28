Выходные в московском регионе будут относительно теплыми и дождливыми: дальше – резкое похолодание

Предстоящие выходные дни в московском регионе будут теплыми, однако ожидаются дожди. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, дождливую погоду во всем Центральном федеральном округе будет определять теплый атмосферный фронт циклона с центром над Баренцевым морем.

29 октября в столице и Подмосковье будет облачно. Ночью небольшой дождь, температура в Москве 6-8°, по области 4-9°. Днем также вероятен дождь. Температура в Москве 9-11°, по области 7-12°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 30 октября, облачно, ночью дождь. Температура в Москве 7-9°, по области 5-10°, ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Днем прогнозируется небольшой дождь, по области – местами умеренный. Температура в Москве 7-9°, по области 5-10°, ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с.

В понедельник ожидается резкое похолодание. 31 октября термометры в столичном регионе ночью покажут от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5°. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами гололедица. В последующие дни также ожидаются ночные заморозки.

В связи с этим Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендовал автомобилистам до конца текущей недели «переобуть» машины на зимнюю резину.

Москва, Андрей Дорофеев

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