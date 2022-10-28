Рост цен и кризис отрасли: акциз на сахаросодержащие напитки в России грозит обернуться крайне негативными последствиями

Введение в России акциза на сахаросодержащие напитки провоцирует кризис для их производителей и очередной рост цен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, решение, которое одобрила Госдума, ведет к уничтожению отрасли.

Хомич отметила, что проблема существует даже на уровне администрирования. «Нет абсолютно никакого понимания, как будет осуществляться сбор этого акциза. Что это будет – акцизная марка, какой-то специальный учет на предприятии, совершенно не понятно», – отметила она.

При этом, по ее словам, абсолютно не понятно, что конкретно будет подпадать под акциз. «Это некая расплывчатая категория, которую пытались сформулировать, в том числе, и в рамках работы той самой межведомственной рабочей группой (летом этого года), о каких продуктах идет речь, сколько в них должно содержаться сахара, с какого момента эти продукты считаются вредными и на которые нужно тот самый акциз вводить… Сам термин сахаросодержащие напитки очень расплывчатый, потому в той формулировке, которая вот сейчас внесена в Госдуму, говорится о том, что это напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, а их очень много. Будет ли учитываться содержание сахара, тот же самый мед, например, или природные сахара, которые приходят из соков. Совершенно не понятно», – пояснила Хомич.

В то же время, по ее оценке, экономический и налоговый эффект от введения такого акциза будет очень сомнительным. «Еще в 21-м году говорилось о том, что не приходится рассчитывать на какой-то значительный вклад тех самых отчислений на пополнение бюджета, потому что это все может повлиять очень сильно на производителей, и эффект от снижения налоговых поступлений по другим статьям может даже перекрыть те поступления, которые могут быть по акцизам… Эти 7 рублей (акциза), которые сейчас предполагается на литр, добавятся в отпускную стоимость напитка, потому что у предприятий просто нет резервов каком-то образом за счет доходности этот акциз нивелировать именно в себестоимости. 22-й год был очень сложным для пищевой отрасли. Возросло (в цене) и то, и другое, и третье, логистика сложная, предприятия и так находятся сейчас на грани обеспечения хоть какой-то минимальной доходности. Если еще акциз, то производитель не сможет перекрыть никак доходность, которая нужна для минимальной работы предприятия», – констатировала она.

«Прогнозируется, что начнется снижение продаж, прибыли, сокращение производства и далее вплоть до увольнения сотрудников и закрытия предприятия. Такой сценарий очень реален. В благополучном 21-м году аналитики говорили, что без работы здесь может остаться 13-20 тысяч человек. Сейчас ситуация может еще усугубиться… Здесь необходимо напомнить о том, что одно рабочее место в индустрии напитков поддерживает 7 рабочих мест смежных индустриях. То есть – эффект может быть еще сильнее», – подчеркнула Хомич.

«В 19-м году было исследование ВШЭ, а в 21-м аналитического центра при правительстве – цифры назывались приблизительно одинаковое, что до 23-24 млрд рублей в течении нескольких лет может недополучить бюджет по тем налогам – НДС, на прибыль. Тут еще не учитывались социальные платежи, например, отчисления в Пенсионный фонд, которые тоже уменьшатся, если будет сокращено количество рабочих мест. То есть, реально эффект может быть скорее негативным, чем какой-то плюс может внести тот самый акциз, который будет поступать в виде налогов», – отметила она.

По ее мнению, при внесении законопроекта в Госдуму правительство «недостаточно просчитало обратные эффекты для бюджетов всех уровней». «Кризис, который был в 2008 году, в ходе которого снизилось производство и потребление продукции нашей отрасли, -цифры называются от 30-40, даже 50%. Прошло уже 14 лет. До сих пор последствия того кризиса не были преодолены. Поэтому еще один кризис индустрия просто не переживет», – заявила глава Союза.

Хомич также обратила внимание на цель законопроекта, которая продиктована рекомендацией Всемирной организации здравоохранения для сокращения больных сахарным диабетом. «В России потребление безалкогольных напитков одно из самых низких в мире. Оно составляет в среднем чуть больше 36 литров на человека в год. Для сравнения, в США – 287, Германия – 300, Канада – 167. То есть цифры реально отличаются в несколько раз, причем в серьезное количество раз. В России эта тема не настолько актуальна. По расчетам ВШЭ, всего около 1,5% потребления сахара приходится на безалкогольные напитки. Это мизерный процент, который вряд ли каким-то образом сказывается на здоровье человека», – отметила она.

«Практика взимания акциза, аналитика уже есть, в других странах показывает, что наиболее сильное влияние этот акциз оказывает как раз на малый и средний бизнес. А в нашей индустрии порядка 80% предприятий – это как раз МСП. И они будут находиться под самым серьезным ударом. Кроме этого аналитика показывает, что сильное влияние на малообеспеченные слои населения это оказывает. И вроде как мы говорим на всех уровнях о том, что населению нельзя сейчас увеличивать налоги, держать на том уровне хотя бы который есть, но, по сути, получается, что если будет переложена цена на стоимость товара – цена вырастет. И это будет фактически налог на то самое малообеспеченное население достаточно серьезный», – заключила Хомич.

18 октября Госдума одобрила в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые вводят акциз на сахаросодержащие напитки. Планируется, что новый сбор начнет действовать с 2023 года и составит 7 рублей за литр. Ожидаемый доход может составить около 35 млрд рублей, который, по замыслу авторов документа, будет направлен на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом.

Москва, Мария Соколова

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