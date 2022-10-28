Фильм о героях войны представили в социальной сети ЯRUS

Социальная сеть ЯRUS представила еще один трейлер заслуженного деятеля культуры Югры, киноакадемика Рината Халилуллина. «По приказу совести» – военная короткометражная картина о двух героях Великой Отечественной войны.

В центре сюжета – история двух солдат-земляков с югорской земли. Гавриил Собянин служил стрелком-снайпером 301 стрелкового полка 48 Ропшинской Краснознаменной дивизии им. М.И. Калинина 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Погиб 23 декабря 1944 года, защищая опорный пункт Гарозас Либавского уезда Латвийской ССР. За мужество и преданность Собянину посмертно присвоено звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Уроженец деревни Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа Николай Мултанов застал войну в Крыму, где служил в военной части, сопровождающей санитарные поезда. В первый же год сражений он получил серьезное ранение, был контужен, после лечения демобилизован и отправлен на Родину.

Авторы картины задумали связать судьбы двух солдат, хотя в реальной жизни они никогда не встречались. По сценарию, после бомбежки Мултанов спасает Собянина и получает ранение, затем они оказываются в одном госпитале. В фильме история рассказана от лица Николая Мултанова.

Как проходили сьемки, рассказывает режиссер картины Ринат Халилуллин.

«Натурные и павильонные съемки проходили в Сергиевом Посаде на прекрасно приспособленной под военно-исторические фильмы кинобазе «Гарнизон-Фильм» и заняли 4 дня. Такой короткий съемочный период объясняется тем, что наш картина короткометражная, ее продолжительность 20 минут. Впрочем, времени хватило, чтобы показать всю драматургию событий», – рассказывает режиссер.

Фильм снят по инициативе Молодежного парламента при Думе Югры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Северный фронт. Дошли до Победы!»

Премьера фильма «По приказу совести» состоится в февраля 2023 года. А уже в ноябре должен выйти на экраны документальный проект Рината Халилуллина «Золотая баба» про культовый идол югорских народов, утраченный во время гражданской войны. Тизер этого кинопроекта эксклюзивно выкладывался в социальной сети ЯRUS.

Также в приложении ЯRUS состоялся премьерный показ военного боевика «Лучшие в аду» про одну из операций ЧВК «Вагнера».

Москва, Екатерина Попова

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