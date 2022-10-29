«Когда тебе надоела какая-либо игра, то дети обычно говорят, что они «в домике» – Пригожин об отставке Лапина

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации, по сообщениям СМИ, отправлен в отставку. Официального подтверждения информации о снятии генерал-полковника с должности пока нет. Однако подобное развитие событий было предсказуемым, считает российский бизнесмен Евгений Пригожин.

«Не вижу ничего удивительного, потому что когда тебе надоела какая-либо игра, то дети обычно говорят, что они «в домике» и больше их трогать не надо. Здесь налицо аналогичная ситуация. Это мобилизованные обязаны воевать, а у элиты другое предназначение», – приводит комментарий предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Пригожин еще раз подчеркнул, что специалистом по военным вопросам не является.

Ранее бизнесмен комментировал ход специальной военной операции на Украине, заявив о необходимости провести работу над ошибками по некоторым направлениям. Пригожин имел в виду тактические и кадровые составляющие.

Москва, Екатерина Попова

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