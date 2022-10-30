Евгений Пригожин призвал в кратчайшие сроки заблокировать YouTube в России

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, какой вред наносит YouTube для россиян, и призвал в кратчайшие сроки заблокировать видеохостинг.

Бизнесмен прокомментировал слова сенатора Андрея Климова о том, что закрыть YouTube в России можно будет только в том случае, если ресурсу найдут альтернативную замену. Ранее предприниматель призвал генерального прокурора заблокировать видеохостинг в РФ из-за распространения фейков и русофобского контента.

«Хотел бы проинформировать всех тех, кто встает на защиту YouTube. Я думаю, что вам надо переоценить ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны. В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

В числе альтернатив бизнесмен назвал такие ресурсы, как RuTube, «ВКонтакте», ЯRUS, «Одноклассники» и ряд других видеохостингов, которые, уверен Пригожин, получат колоссальное развитие в случае закрытия YouTube.

«И еще один аспект, который, насколько я понимаю, до сегодняшнего дня препятствовал блокировке YouTube – это опасение того, что закрытие видеохостинга может вызвать недовольство населения», – продолжил бизнесмен.

Пригожин напомнил, что после блокировки американских продуктов Facebook* и Instagram* (признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации) в стране ничего не изменилось. Напротив, приоритет получили российские социальные сети. По его мнению, это стало колоссальной победой отечественных информационных технологий в конкуренции с иностранными ресурсами. Поэтому, подчеркнул предприниматель, вряд ли недовольство вызовет и закрытие YouTube.

«А вот то дерьмо, которым поливает YouTube и его рекомендательная система, когда на запрос «Я русский», они подкидывают ответ «и это плохо», может вызвать полную деградацию национального самосознания в России», – считает бизнесмен.

Поэтому чем быстрее Россия избавится от YouTube, тем быстрее окрепнет страна, заключил Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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