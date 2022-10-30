Пригожин призвал подумать о будущем страны: «Не допустите, чтобы Россию продали за YouTube»

Предприниматель Евгений Пригожин обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с предложением проверить работу американского видеохостинга YouTube на предмет пропаганды антироссийских настроений среди пользователей сервиса.

По мнению бизнесмена, западную платформу следует заблокировать за распространение фейков и русофобии. Он призвал не повторять ошибок, совершенных в СССР.

«В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток «Байкал» не дотягивал до «Кока-Колы». В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube», – опубликовала заявление Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен уверен, что на базе видеосервиса развязана информационная война против России. На платформе публикуются материалы, нарушающие закон РФ. Предприниматель настаивает на применении к площадке самых жестких мер.

Москва, Екатерина Попова

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