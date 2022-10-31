Москвичей предупредили о сильном ветре с мокрым снегом

Сегодня в Москве мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. С таким предупреждением выступил столичный комплекс городского хозяйства.

В столичном главке МЧС уточнили, что штормовое предупреждение будет действовать до 21:00.

«Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей – воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю», – рекомендовали специалисты.

По данным комплекса, прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 см. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы.

Москва, Светлана Антонова

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