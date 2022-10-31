Дорожные службы Подмосковья перешли на зимний режим работы

Дорожные службы Подмосковья в связи с выпадением снега перешли на зимний режим. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ночь на превентивную обработку региональной сети вышли более 170 единиц техники – всего противогололедными материалами обработали около 2 тыс км. В приоритетном порядке обрабатываются наиболее аварийные участки, такие как мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения ведется контроль изменения погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами», – сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках зимнего содержания дорог будет проводится очистка и обработка проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек. В работах зимой задействуют более 4,4 тысяч единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Московской области облачно, местами идет снег с дождем. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Москва, Андрей Дорофеев

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