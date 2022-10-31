Синоптик сообщил, когда в Москве появится устойчивый снежный покров

Ноябрь в московском регионе, скорее всего, будет относительно теплым и сухим, а устойчивый снежный покров появится только в декабре. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем, во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло. Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели», – уточнил метеоролог.

При этом, по его словам, прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от месячного лимита.

«Таким образом, грядущий ноябрь-2022 будет относительно тёплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября – 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой», – заключил Тишковец.

Москва, Андрей Дорофеев

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