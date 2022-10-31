Подмосковные врачи спасли ногу пациенту с редкой аномалией

Врачи Долгопрудненской больницы спасли ногу 24-летнему пациенту с заболеванием, грозившим потерей конечности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мужчина поступил в травматологическое отделение с жалобами на сильную боль при разгибании левого колена. Врачи диагностировали пациенту редкое доброкачественное новообразование – хондромотоз. Оно представляет собой сгусток белка – фибрина, обросшего соединительной тканью и затвердевший. Это, как правило, генетическое заболевание, при котором происходит атрофия мышц коленного сустава. Если вовремя не начать лечение, в дальнейшем оно может привести к ампутации конечности.

«Мы выполнили пациенту артроскопию коленного сустава – операцию, позволяющую осуществить весь необходимый объем работы через 2-3 прокола кожи. Удалили хондромное тело размером 1,5 х 2 см. Через несколько часов пациент уже мог самостоятельно вставать и ходить. Мужчине назначен курс реабилитации», – рассказал врач-хирург Долгопрудненской больницы Игорь Симанихин.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, двигательные функции сохранены. После полного восстановления мужчина будет выписан на амбулаторное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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