МИД России оценил итоги президентских выборов в Бразилии

МИД РФ позитивно оценил итоги президентских выборов в Бразилии, напомнив о вкладе в развитие двусторонних отношений, который внес вновь избранный глава этой страны Луис Лула. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Л. Лула нам известен. Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы», – отметили в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. «Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

МИД также пожелал избранному бразильскому лидеру «успехов в деле обеспечения процветания страны, дальнейшего социально-экономического развития на благо широких народных масс».

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов. Согласно обнародованным данным, в борьбе за пост главы государства победу одержал бывший президент Луис Лула, набравший 50,9% голосов избирателей.

Москва, Андрей Дорофеев

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