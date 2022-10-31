Глобальная продовольственная безопасность не имеет отношения к украинскому кризису и «зерновой сделке» – эксперт

Глобальная «зерновая сделка» не имеет никакого отношения к проблеме продовольственной безопасности, которая существовала задолго до украинского кризиса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор МГИМО МИД России Алексей Кузнецов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, роль Великобритании и некоторых других стран НАТО в этом процессе очень нелицеприятная.

«Мы же знаем, что на территории Украины и вокруг действуют не только российские и украинские силы. И этот фактор является главным дестабилизатором. И то, что эти дестабилизирующие действия нередко приводят к терактам, – это тоже факт. Поэтому позиция России, которая была озвучена после событий несколько дней назад, вполне понятна. Так же, как и понятно, что Россия будет предпринимать все возможные усилия с ее стороны, чтобы страны глобального Юга, Азиатско-Тихоокеанские страны как можно меньше испытывали проблем в сфере продовольствия», – отметил Кузнецов.

Эксперт полагает, что необходимо четко разделять вопросы глобальной продовольственной безопасности и ситуацию с так называемой «зерновой сделкой». «Мы не должны питать иллюзий. Если отбросить западную пропаганду, то конкретно зерновой коридор с Украиной не очень-то решал проблемы арабских или других развивающихся стран. Тут надо четко различать две разных проблемы. Вовлеченность стран НАТО в вооруженное противостояние на Украине, и тут позиция России очевидна и понятна – ширму «зерновой сделки» никто уже не позволит использовать. И вторая – совершенно другая задача, в которой страны Запада играют опосредованную роль. Как правило, чем больше они туда лезут, тем хуже они позволяют решить вопрос», – подчеркнул эксперт.

«Вопрос решения глобальной продовольственной проблемы, который вообще-то возник не в связи с украинскими событиями. Глобальная продовольственная проблема – многие десятилетия. И главными виновными в том, что мы сейчас имеем в плане продовольственной безопасности развивающегося мира являются бывшие колониальные державы – Великобритания и Франция, в первую очередь. Это они так хозяйствовали, начиная с конца 19-го века до 1960-70 годов, что страны, которые получили независимость, оказались неспособны сами себя обеспечивать продовольствием», – констатировал эксперт.

В этой связи Кузнецов напомнил о протекционизме в производстве продовольствия в странах Запада. «Это Евросоюз и в меньшей степени США сделал все, чтобы на мировых рынках вся либеральная торговля продовольствием заканчивалась ровно, как она подходила к границам Евросоюза и США. Протекционизм в сельском хозяйстве ведущих стран Запада общеизвестен, и так называемое достижение самообеспечения в ЕС в большинстве продовольственных отраслей было сделано, в том числе, на том, что они не давали нормально конкурировать тем, кто находится на рынках за пределами ЕС. Дело ж не только в «банановых войнах»… Это просто самые яркие примеры. Но это касалось и зернового рынка, и многих других», – пояснил он.

«Поэтому надо четко разделять военные события на Украине и решение глобальной продовольственной проблемы. И что бы ни говорила западная пропаганда, к сожалению, в обоих случаях роль Великобритании и некоторых других стран НАТО очень нелицеприятная», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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