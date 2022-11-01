Московские медики пришили подростку отрубленную кисть

Сложную операцию по восстановлению отсеченной кисти у подростка успешно провели московские медики. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова был доставлен 16-летний подросток, проживающий в одном из регионов России. Мальчик колол дрова электрическим дровоколом и с ним произошел несчастный случай. Сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф первым же авиарейсом отправили подростка в Москву.

В тот же день он уже был на операционном столе. Пока пострадавшего готовили к хирургической процедуре, врачи работали над его кистью, выделяя поврежденные сосуды и нервы.

«Операции по восстановлению конечностей – реплантации – сами по себе являются очень кропотливыми и продолжительными. В этой ситуации дополнительной трудностью стало то, что рука была отсечена на уровне пястных костей. В этом месте структуры, значимые для функции всех пальцев – сухожилия, мышцы, сосуды и нервы, расположены слишком близко друг к другу, а значит, требуется более тонкая хирургическая работа, чтобы не только их сшить, но и обеспечить условия для их дальнейшего функционирования», – рассказал заведующий отделением реконструктивной микрохирургии Александр Александров.

Операция заняла шесть часов, и проводилась в несколько этапов. Сначала врачи сопоставили и зафиксировали металлическими спицами костные структуры кисти, потом сшили поврежденные сухожилия. Затем специалисты сшили вены и артерии и запустили кровоток. На завершающем этапе микрохирурги соединили поврежденные нервы, восстановили мышечную структуру и кожу.

«Подростку очень сильно повезло: врачи скорой помощи тут же связались с нашей больницей и после консультации с экспертами правильно транспортировали конечность. Перевозку отсеченного фрагмента осуществляли в пластиковом контейнере, который был помещён в воду со льдом. Сейчас мальчик уже дома, в скором времени мы ждем его на снятие металлофиксаторов. Пальцы уже начали понемногу двигаться, но на возвращение чувствительности может уйти до полугода. Благодаря работе наших специалистов удалось сохранить кисть пострадавшему, теперь многое зависит от самого подростка. Если он будет следовать указаниям врачей и правильно разрабатывать кисть, ее функции восстановятся полностью. Кстати, продолжить лечение пациент может в нашей больнице, так как у нас имеется возможность и для реабилитации», – отметил Александров.

Москва, Андрей Дорофеев

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