В Новокуйбышевске похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Машарова, награжденного медалью «За отвагу»

Глава городского округа Новокуйбышевск, офицеры запаса и ветераны приняли участие в гражданской панихиде по российскому добровольцу Дмитрию Машарову.

В воскресенье, 30 октября, на местном кладбище с почестями похоронили бойца Дмитрия Машарова, который погиб, выполняя боевые задачи в рамках специальной военной операции. По некоторым данным, мужчина отправился на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».

Известно, что на панихиде присутствовали глава города Сергей Марков, военком Дмитрий Борисов, офицеры запаса, ветераны, члены общественной организации «Боевое братство», представители «Союза офицеров». Гроб с бойцом был накрыт российским флагом, пишет Новокуйбышевск Live.

Погребение состоялось на кладбище «Лесное», во время церемонии играл военный оркестр. Известно, что за свои боевые подвиги Машаров был награжден медалью «За отвагу» посмертно.

Ранее в СМИ сообщалось о похоронах в Минеральных Водах другого бойца ЧВК «Вагнер» – Александра Мартинкяна. Мужчина был награжден звездой Героя ЛНР и орденом Мужества.

Москва, Екатерина Попова

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